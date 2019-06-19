LiSELiLER TEMiZLiK YAPTI

Ayşe Kızılay isimli yaşlı kadının evi, Meslek Lisesi’nin gönüllü öğrencileri tarafından ziyaret edildi. ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında, gerçekleştirilen ziyarette Proje Sorumlusu Doğankent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Seyfi Çalışkan, Meslek Dersi Öğretmenlerinden Hanife Candemir ve Ramazan Çapanoğlu da hazır bulundu. Gönüllü öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Doğankent Beldesi’ndeki yaşlı kadının evinin temizliği ile birlikte halılarını çırptı, sobasını temizledi, boya, badana işlemlerini işlemlerini gerçekleştirilip, kışlık odunları da kırılarak, istiflendi.