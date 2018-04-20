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Liderliğimiz sürüyor

TÜRKİYE’de konut satış fiyatlarının en çok arttığı il unvanına sahip Yozgat, unvanını korumayı sürdürüyor.

Liderliğimiz sürüyor

TÜRKİYE’de konut satış fiyatlarının en çok arttığı il unvanına sahip Yozgat, unvanını korumayı sürdürüyor.

20 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Liderliğimiz sürüyor

Şubat ayında konut satış fiyatlarının en çok arttığı il unvanını kazanan Yozgat, aradan geçen süreye rağmen bu unvanını koruyor.  Şubat ayında yayımlanan istatistiklerde kirada Edirne, satılık konutlarda ise Yozgat birinci olmuştu. Aradan geçen süreye rağmen, Yozgat’ın konut satış fiyatlarında, Türkiye’de en pahalı iller arasında başı çekmeye devam ettiği öğrenildi. Şubat ayında metrekare başı konut satış fiyatlarının yüzde 2 arttığı bildirilirken, bu oranın kendini koruduğu vurgulandı. Türkiye’nin en fazla göç veren illeri arasında bulunan Yozgat’ın konut ve kira fiyatlarında zirvelere oynaması, şehirdeki genç nüfusun göçünü hızlandıran etmenler arasında yer alıyor. Öte yandan Yozgat’ın ilçelerindeki yüksek kira fiyatları da dikkatlerden kaçmıyor. TÜİK verileri ise Yozgat’ta geçen yıla göre konut satışlarının yüzde 16,08 azaldığını gösteriyor. Yozgatlı vatandaşların bir kısmı ise gelinen noktada Kayseri ve Ankara gibi büyük şehirlerden konut almanın daha cazip hale geldiğini, Yozgat’ın sınırlı istihdam alanlarıyla genç nüfusa cevap veremediği için, durumu el veren ailelerin yakın büyükşehirlerden konut almaya yöneldiğini ifade etti.

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