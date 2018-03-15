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Leylek dostu köy

LEYLEK ‘bereketin habercisidir’ anlayışının hüküm sürdüğü Yozgat’ın köylerinden birisi olan Yerköy ilçesine bağlı Saray köyüne, sonbaharda yuvalarını terk edip, sıcak bölgelere göç eden leylekler dönmeye başladı.

Leylek dostu köy

LEYLEK ‘bereketin habercisidir’ anlayışının hüküm sürdüğü Yozgat’ın köylerinden birisi olan Yerköy ilçesine bağlı Saray köyüne, sonbaharda yuvalarını terk edip, sıcak bölgelere göç eden leylekler dönmeye başladı.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Leylek dostu köy

Köy halk yıllardır, leyleklerin yuvalarına dokunmuyor, dışarıdan gelenlerin dokunmasına da izin vermiyor. Bu nedenle, ahşap, eskiden kalma telefon hattı direklerinde, demir elektrik direğinde, eski evlerin bacalarında yuva kuran Leylekler, sonbaharda bıraktıkları yuvalarına baharla birlikte dönüş yapıp yerleşiyor. Genel olarak Mart ayının sonu, Nisan ayının ilk haftasında köye gelmeye başlayan leylekler, son yıllarda erken gelmeye başladı. Önceki yıllarda Şubat ayı içerisinde bile gelen, bu nedenle de Mart ayında yağan kar ve doludan nasibini alan leyleklerin olduğu da hatırlatıldı. Henüz Mart ayının ortalarına bile gelmeden yuvalarına dönüş yapan leylekleri, önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı havalar bekliyor. Köy sakinleri, ‘’Bu durumlarda leylekleri gözlüyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaştıklarında müdahale etmeye, yuvalarının bozulması halinde yeniden yapmaya çalışıyoruz’’ diye konuştular.

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