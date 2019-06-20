Köyü için çalışıyor

Dernek Başkanı Deniz, köydeki cami ve cem evinin bakım, onarımlarını yaptırmak üzere çalışma başlatırken, diğer ihtiyaçlarının da karşılanması amacıyla destek bekliyor. Ankara’da yaşayan Dilara Deniz, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu eşinin köyünde aldı. Kurduğu dernek vasıtasıyla cami ve cem evinin sorunlarıyla ilgilenen Deniz, köyde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Yaklaşık 300 hanesi bulunan köy camisinin bazı eksikliklerinin bulunduğunu aktaran Dilara Deniz, “Camimizin çatısı akıyor, ayakkabılığı bulunmuyor, minberi ise derme çatma. Ayrıca kitaplık ve vaaz kürsüsü ihtiyacı da var. Cem Evi’nin ise boya, badana yapılması gerekiyor. Bu konudad da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Köyümüzdeki çocuklara yönelik Kur’an Kursu açılması için de gerekli başvurumuzu yaptık” dedi.

Dernek Başkanı Dilara Deniz, köydeki eski okul binasının da imam lojmanı olmasını istediklerini ifade ederek, kullanılmayan eski okulun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Müftülüğüne tahsis yapmasını talep ettiklerini belirtti.

