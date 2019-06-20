Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94244
ALTIN
256.528
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3402
EURO
6.5442

Köyü için çalışıyor

YOZGAT’a bağlı Büyükmahal Köyü’nde Dini Hizmetler Derneği Kuran Dilara Deniz, köyündeki ibadethanelerin bakım ve onarımı başta olmak üzere birçok konuda köyüne hizmette için kolları sıvadı.

Köyü için çalışıyor

YOZGAT’a bağlı Büyükmahal Köyü’nde Dini Hizmetler Derneği Kuran Dilara Deniz, köyündeki ibadethanelerin bakım ve onarımı başta olmak üzere birçok konuda köyüne hizmette için kolları sıvadı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
65 Okunma
Köyü için çalışıyor

Dernek Başkanı Deniz, köydeki cami ve cem evinin bakım, onarımlarını yaptırmak üzere çalışma başlatırken, diğer ihtiyaçlarının da karşılanması amacıyla destek bekliyor. Ankara’da yaşayan Dilara Deniz, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu eşinin köyünde aldı. Kurduğu dernek vasıtasıyla cami ve cem evinin sorunlarıyla ilgilenen Deniz, köyde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Yaklaşık 300 hanesi bulunan köy camisinin bazı eksikliklerinin bulunduğunu aktaran Dilara Deniz, “Camimizin çatısı akıyor, ayakkabılığı bulunmuyor, minberi ise derme çatma. Ayrıca kitaplık ve vaaz kürsüsü ihtiyacı da var. Cem Evi’nin ise boya, badana yapılması gerekiyor. Bu konudad da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Köyümüzdeki çocuklara yönelik Kur’an Kursu açılması için de gerekli başvurumuzu yaptık” dedi. 
Dernek Başkanı Dilara Deniz, köydeki eski okul binasının da imam lojmanı olmasını istediklerini ifade ederek, kullanılmayan eski okulun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Müftülüğüne tahsis yapmasını talep ettiklerini belirtti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tilki yavrusu tedavi edildi
Tilki yavrusu tedavi edildi
Yaralı şahin yavrusuna sahip çıktılar
Yaralı şahin yavrusuna sahip çıktılar
Mursi için gıyabi namaz
Mursi için gıyabi namaz
Sürmeligaz’dan hatıra ormanı
Sürmeligaz’dan hatıra ormanı
Veda ettiler
Veda ettiler
LiSELiLER TEMiZLiK YAPTI
LiSELiLER TEMiZLiK YAPTI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim