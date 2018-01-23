Köy odasında gelenek

Baltasarılar Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, her sene olduğu gibi bu senede köy odasında bir araya gelerek, arabaşı etkinliğinde buluştu.

Birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Yozgat İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut, Çapanoğlu Büyük Cami İmamı Cemal Şahiner, Ekrem Erol ve bazı dernek başkanları da katılım gösterdi.

Köylü vatandaşlardan Mustafa Güler tarafından düzenlenen etkinlikte, Afrin’e düzenlenen harekata katılan kahraman askerlerimiz ve daha önceki operasyonlarda şehit düşen güvenlik güçlerine dualar gönderildi.