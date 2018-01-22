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Kızak satışını artırdı

YOZGAT'ta kar yağışının ardından yarıyıl tatilini eğlenceli hale getirmek isteyen öğrenciler velileriyle birlikte demircilerin yolunu tutuyor. 

Kızak satışını artırdı

YOZGAT'ta kar yağışının ardından yarıyıl tatilini eğlenceli hale getirmek isteyen öğrenciler velileriyle birlikte demircilerin yolunu tutuyor. 

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Kızak satışını artırdı

Yarı yıl tatiline giren öğrencilerin kar kızağı yaptırmaları Yozgat'ta demircilerin işini artırdı. Bazı çocuklar özellikle naylon poşetler ve evlerinden aldıkları tepsilerle kaymanın keyfini çıkarırken bazı çocuklarda kar kızağı yaptırarak karın tadını çıkarıyor.
Yozgat'ta uzun yıllar demircilik yapan Hakan Ünver, yaptığı açıklamada her yarıyıl tatilinde kızak yapımının arttığını söyledi. Özellikle kar yağışının ardından tatilini eğlenceli geçirmek isteyen öğrencilerin velileri ile gelip kızak yaptırdığını dile getiren Ünver, "Bu yıl kar fazla yağmadı ama yüksek kesimlerde ve Çamlık'ta var. Kızakla kaymak isteyenler gelip kızak yaptırıyor, bu da bizim biraz işimizi artırıyor. Kızak fiyatları 50 ile 75 lira arasında değişiyor" dedi.
Tatilini kızak kayarak geçirmek istediğini söyleyen Nusret Efe Demir ise, "Yozgat'ta bazı kesimlerde kar var. Bizim de tatilde fazla yapacak bir şeyimiz yok. Biz de kızak yaptırdık, babam ile birlikte kızak kayacağız" şeklinde konuştu.

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