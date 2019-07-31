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KEKLiK ÜRETiMiNE DEVAM

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Keklik popülasyonunu arttırmak amacıyla 2007 yılında kurulan Yozgat Yaban Hayvanı Üretim İstasyonunu ziyaret etti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KEKLiK ÜRETiMiNE DEVAM

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Keklik popülasyonunu arttırmak amacıyla 2007 yılında kurulan Yozgat Yaban Hayvanı Üretim İstasyonunu ziyaret etti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez çalışmalar hakkında bilgi aldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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KEKLiK ÜRETiMiNE DEVAM

İstasyonda yaptığı incelemeler sırasında kınalı keklikleri seven Vali Çakır, kınalı kekliklerin yurdun faklı bölgelerinde doğaya bırakılarak, popülasyonunun artırılmasına önemli katkıda bulunulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, 18 hektar alana kurulu tesiste yıllık 10 bin adet keklik üretimi yapıldığını söyledi. Keklik üretim istasyonunda, kurulduğu günden bu güne kadar 100 bine yakın üretim yapıldığı, tamamının doğaya salındığı kaydedildi. Doğada sayısı azalmaya başlayan, Anadolu insanının çok değer verdiği kınalı kekliğin sayısını artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında her yıl ortalama 3 bin civarında kınalı kekliğin doğaya salındığı, geri kalanının da Türkiye’nin çeşitli illerine gönderilip, doğaya bırakıldıkları ifade edildi. Modern tesislere sahip Yozgat istasyonunda, önce yumurta alımı yapıldığı, özel odalarda bu yumurtalardan civciv çıkmasının beklenildiği anlatıldı. Civcivler çıktıktan sonra belli bir süre özel odalarda kaldığı, ardından da adaptasyon volyelerine alınarak, büyütülen civcivlerin farklı bölmelerde 120 gününü doldurup, doğaya salınmak üzere hazır hale getirildiği bildirildi. 

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