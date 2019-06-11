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Kazada ölen 2 kişi Toprağa verildi

YERKÖY ilçesinde bayram dönüşünde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişi, Erzincan'da toprağa verildi.

Kazada ölen 2 kişi Toprağa verildi

YERKÖY ilçesinde bayram dönüşünde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişi, Erzincan'da toprağa verildi.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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Kazada ölen 2 kişi Toprağa verildi

Yerköy ilçesinde bayram ziyareti sonrası Erzincan'dan Ankara'ya dönen Oğuz Asan (33), idaresindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, Sarayköy yakınlarında Demirci Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Oğuz, eşi Ayşe Asan (33) cenazeleri, Erzincan'a getirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde katılanlar göz yaşlarına hakim olamadılar. Terzibaba Camisinde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan 4 yaşındaki Zeynep Asan'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ayşe Asan'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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