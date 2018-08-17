Kaplumbağalar her yerde

Gerek karada gerekse suda tehdit altında olduğu ifade edilen kaplumbağaların, özellikle orman yangınları, hava kirliliği, baraj alanlarındaki ekolojik değişikliklerin bu tehdidi artırdığı vurgulandı. Yozgat bölgesinde sıkça görülen Kara kaplumbağasının ortalama ömrünün 300 yıl, tatlısu kaplumbağasının 80-120 yıl olduğu, Aralık ve Mart ayları arasında kış uykusuna yattığı kaydedildi. İnsanların müdahalesi olmadıkça bu hayvanların doğada nesillerini korumalarının mümkün olduğuna vurgu yapılarak, ancak insan müdahalesi karşısında kaplumbağaların çaresiz kaldıklarına dikkat çekildi. Türkiye’de kaplumbağaların neslinin en az tehlikede olduğu bölgelerden birisinin de Yozgat olduğu, sanayileşme ve hava kirliliğinin en az boyutta olması sayesinde hayvanların neslinin korunabildiğinin altı çizildi.

