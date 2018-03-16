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Kanalizasyonsuz köy kalmayacak

YOZGAT kırsalındaki yerleşim birimlerinin kanalizasyon sorunları büyük oranda çözümlendi.

Kanalizasyonsuz köy kalmayacak

YOZGAT kırsalındaki yerleşim birimlerinin kanalizasyon sorunları büyük oranda çözümlendi.

16 Mart 2018 Cuma 07:00
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Kanalizasyonsuz köy kalmayacak

2002 yılından geçtiğimiz yılsonuna kadar 497 köy, 43 milyon 485 bin 217 liralık harcama ile kanalizasyona kavuşturuldu. Tesisi olmayan 62 köy kaldı. Belde iken köye dönüşen 26 yerleşim alanlarından ihtiyacı olan 23 köyün kanalizasyon rehabilitasyon çalışmaları 6 milyon 472 bin 137 liralık harcamayla geçen yıl yapıldı. Projesi tamamlanan Aydıncık-Kazankaya köyünün kanalizasyon yatırımı 2018 yılında tamamlanması planlandı. 11 köyün kanalizasyon şebekesi çalışması yatırım programına alındı. 12 köyde heyelan ve benzeri nedenlere bağlı olarak şebeke çalışması yapılamadığı, 27 köyünde nüfusunun 50 kişinin altında olması nedeniyle yatırım programına dahil edilemediği ifade edildi. Bu yıl yatırıma alınan köylerdeki çalışmalarında tamamlanmasıyla Yozgat il genelinde kanalizasyonu bulunmayan köy sayısının 12’e ineceği bildirildi. Foseptik tesisinden çıkan evsel atık suyun yapay sulak alanlar oluşturularak sulama suyu kalitesinde doğaya deşarj edilmesine yönelik çalışmalara da devam edildi. Geçtiğimiz yılsonu itibariyle 42 köyde çalışma yapıldığı ifade edildi.

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