Kalbi dayanmadı

Evli ve bir çocuk babası Bolat'ın, Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi Sorgun ilçesine bağlı Sivri köyüne getirildi. Köydeki evinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınan Bolat, köy mezarlığında toprağa verildi. Önceki gün yaşamını yitiren Bolat'ın doğum günü olduğu öğrenildi. Olay: Ankara'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye katılan Bolat, sınavda fenalaşarak yere düşmüş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Sincan Hastanesine kaldırılmıştı. Yolda kalbi duran Bolat, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

