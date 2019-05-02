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İşçiler çalıştı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda Yozgatlı işçiler işbaşındaydı.

İşçiler çalıştı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda Yozgatlı işçiler işbaşındaydı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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İşçiler çalıştı

Dün kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda memurlar ve bürokratlar tatil yaparken, işçiler işlerinin başında çalışmaya ve üretmeye devam etti. Yozgat’ta 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması yapılmazken, bazı sendika ve STK’lar Türkiye’nin değişik vilayetlerinde tertip edilen kutlama programlarına katıldı. Kendi bayramlarında mesaide ve işlerinin başında olan işçiler, bayramlarından ve tatillerinden habersiz bir şekilde mesailerini sürdürdü. Yozgat’ta görev yapan fikir işçisi basın mensupları da 1 Mayıs’ta görevlerinin başındaydı.
Haber:Mustafa TEKER

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