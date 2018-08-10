İran’da tanıştılar, Yozgat’ta buluştular

Belediye tarafından düzenlenen toplu nikah merasiminde, İran uyruklu Arman N(28) ile Fatıma İ(23) çifti de hayatlarını birleştirdi. İran’ın başkenti Tahran’da 8 yıl önce tanışan çift, damat Arman’ın Türkiye’ye mülteci olarak giriş yapması sonucu ayrı düştü. Birbirinden irtibatı kesmeyen İranlı genç çift, uzun ayrılığın sonunda geçtiğimiz yıl, gelin Fatıma’nın da Yozgat’a gelmesi sonucu yeniden buluşarak, birbirlerine kavuştular. Yozgat’ta garsonluk yaparak hayata tutunmaya çalışan damat Arman N, gelin Fatıma ile birlikte önceki akşam evlenerek yıllar süren hasrete mutluluk ile nokta koydular. Eşinin İran’da Maden Mühendisliği okuduğunu anlatan Arman N, Kanada’ya gidebilmek için 8 sene önce Türkiye’ye sığındığını, gidemediği için Türkiye’de kaldığını belirtti. Ailelerinin halen İran’da yaşadığını söyleyen Arman, sevdiğine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, nikah işlemlerinde kendilerine yardımcı olan Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi yetkililerine de teşekkür etti.

Haber: Mustafa TEKER



