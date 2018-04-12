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İller Bankasından destek

İLLER Bankası Yozgat’ta yapımı devam eden kanalizasyon ve içme suyu projelerine finansal destek ile katkıda bulunuyor.

İller Bankasından destek

İLLER Bankası Yozgat’ta yapımı devam eden kanalizasyon ve içme suyu projelerine finansal destek ile katkıda bulunuyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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İller Bankasından destek

İller Bankası Yozgat’ta 20 adet projeye finansal destek sunarken, ilçe ve köylerin alt yapısı da yenileniyor. Bu kapsamda İller Bankası desteğiyle, Yozgat’ta 3 içme suyu, 5 adet kanalizasyon, kadastro ve imar projelerinin sürdürüldüğü bildirildi. Boğazlıyan ve Aydıncık ilçelerinde içme suyu projesi, Akdağmadeni ilçesinde jeotermal isale hattı, Sarıkaya ilçesinde kanalizasyon, Şefaatli ilçesinde ise imar planı ve kadastro projelerinin devam ettiği aktarıldı. İller Bankası’nın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de belediyelerin projelerine desteğini sürdüreceği belirtildi.

Son Güncelleme: 11.04.2018 19:41
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