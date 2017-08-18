İlk kez buluştular!

Proje kapsamında yönetmenliğini Sinan Sertel'in yaptığı 'Bir gün bir çocuk' isimli sinema filmi, Özler köyünde bulunan çocuklara ve ailelere izlettirildi. Birçok çocuk ilk kez köylerinde sinema filmi izlemenin heyecanını yaşadı. Sinema öncesi davetlilere sinema bileti, patlamış mısır ve meyve suyu ikram edilerek köyde sinema havası oluşturuldu. Gençlerin ilgi gösterdiği sinema filmine büyüklerde bir o kadar ilgi gösterdi.

Köylerde yaşayan çocukları sinemayla buluşturmak istedikleri için projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Herkesin evinde televizyon var. Herkes sinemaya da gidiyor. Ama köylerde sinemaya gitme oranı düşük. Bu maksatla yeni yetişen gençleri kültür ve sanatla zenginleştirip onların da hayattan daha fazla tat almalarını istedik. Yozgat Valiliği olarak küçük paralar harcayarak sıra dışı bir şeyler yapmak istedik. Köylerde sinema başlatalım dedik. Bir araç aldık buna ekran koydurduk. Bu sene Yozgat'ın 14 ilçesinde akşamları sinema oynatacağız" dedi.

Bu tür faaliyetlerin gençlerin kültürel hayatını zenginleştirdiğini açıklayan Vali Yurtnaç, "Gençler ve aileleri sinema filmine geldiler. Onlara patlamış mısır, meyve suyu ve örnek bir sinema bileti verdik, hatıra olarak saklasınlar diye. Bunlar küçük dokunuşlar. Bunlar çocuklarımızın kültürel hayatının zenginleşmesi için yapılan faaliyetlerdir. Bu tür etkinliklere devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

İlk defa sinema filmi izlediğini söyleyen 8 yaşındaki İlayda Karayılmaz ise, "Güzel bir etkinlik oldu. İlk defa sinema gördüm. Her zaman gelmesini isterim. Çok güzeldi çok sevindim daha önce sinema filmi izlememiştim" diye konuştu.

Muhammet Ali Yeter de köylerine sinema geldiği için mutlu olduğunu ve ilk kez sinema filmi izlediğini ifade etti.

