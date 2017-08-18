Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106825
ALTIN
146.023
DOLAR
3.5179
STERLİN
4.5370
EURO
4.1308

İlk kez buluştular!

Yozgat Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde çocuklar ilk kez sinemayla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

İlk kez buluştular!

Yozgat Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde çocuklar ilk kez sinemayla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Ağustos 2017 Cuma 07:00
12 Okunma
İlk kez buluştular!

Proje kapsamında yönetmenliğini Sinan Sertel'in yaptığı 'Bir gün bir çocuk' isimli sinema filmi, Özler köyünde bulunan çocuklara ve ailelere izlettirildi. Birçok çocuk ilk kez köylerinde sinema filmi izlemenin heyecanını yaşadı. Sinema öncesi davetlilere sinema bileti, patlamış mısır ve meyve suyu ikram edilerek köyde sinema havası oluşturuldu. Gençlerin ilgi gösterdiği sinema filmine büyüklerde bir o kadar ilgi gösterdi.
Köylerde yaşayan çocukları sinemayla buluşturmak istedikleri için projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Herkesin evinde televizyon var. Herkes sinemaya da gidiyor. Ama köylerde sinemaya gitme oranı düşük. Bu maksatla yeni yetişen gençleri kültür ve sanatla zenginleştirip onların da hayattan daha fazla tat almalarını istedik. Yozgat Valiliği olarak küçük paralar harcayarak sıra dışı bir şeyler yapmak istedik. Köylerde sinema başlatalım dedik. Bir araç aldık buna ekran koydurduk. Bu sene Yozgat'ın 14 ilçesinde akşamları sinema oynatacağız" dedi.
Bu tür faaliyetlerin gençlerin kültürel hayatını zenginleştirdiğini açıklayan Vali Yurtnaç, "Gençler ve aileleri sinema filmine geldiler. Onlara patlamış mısır, meyve suyu ve örnek bir sinema bileti verdik, hatıra olarak saklasınlar diye. Bunlar küçük dokunuşlar. Bunlar çocuklarımızın kültürel hayatının zenginleşmesi için yapılan faaliyetlerdir. Bu tür etkinliklere devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
İlk defa sinema filmi izlediğini söyleyen 8 yaşındaki İlayda Karayılmaz ise, "Güzel bir etkinlik oldu. İlk defa sinema gördüm. Her zaman gelmesini isterim. Çok güzeldi çok sevindim daha önce sinema filmi izlememiştim" diye konuştu.
Muhammet Ali Yeter de köylerine sinema geldiği için mutlu olduğunu ve ilk kez sinema filmi izlediğini ifade etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sülüklü göl kurudu
Sülüklü göl kurudu
E-88 bisikletçilerin oldu
E-88 bisikletçilerin oldu
Yaşadıktan sonra anlıyoruz
Yaşadıktan sonra anlıyoruz
Sigarayı bırak altını al
Sigarayı bırak altını al
Çok yaşa Mehmet Amca!
Çok yaşa Mehmet Amca!
Doğum gününde öldü
Doğum gününde öldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim