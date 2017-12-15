-İhlal uyarısı

Belediye Zabıta Müdürü Musa Baran, zabıta ekipleriyle birlikte hal çevresi ile Meydan Yeri Caddesi’nde bulunan işyerlerine yönelik denetim yaptı.

Belediye zabıtası, özellikle ücretli otopark alanlarına tezgah açan vatandaşların tezgahlarını toplatırken, kaldırımları kapatan esnaflara da ihtarda bulundu.

Zabıta Müdürü Musa Baran, kaldırımların yayalara ait olduğunu, yayaların geçişini engelleyecek şekilde tezgah açılamayacağını belirtti.

Baran, otopark alanlarının da kapatılamayacağını, isteyen vatandaşın otoparklara aracını park edebileceğine vurgu yaparak, bazı esnafa uyarı ve ihtarda bulundu.

