Huzur konseri!

Sunuculuğunu yine emektar öğretmenlerden Fazlı Çalışkan’ın yaptığı Grup Eylül, huzur evi salonundaki konserinde nostaljik ve günümüz şarkılarından seslendirdi.

MUHTEŞEM KONSER

Konseri huzur evi sakinleri ile birlikte kurum müdürü Fahrettin Arslan da dinledi.

Bir birinden değerli eserleri seslendiren Grup Eylül, yaklaşık iki saat süren programda huzur evi sakinlerinin gönüllerince eğlenmesine vesile oldu.

Grup adına açıklamada bulunan Selahattin Koştan; “Grup Eylül ekibi olarak huzur evi sakinlerine özel bir konser programı düzenlemek istedim. Gerçekten renkli, huzur dolu bir program oldu. Onlar için türküler seslendirdik, gençliklerinde dinledikleri nostaljik eserler söyledik. Çok mutlu oldular. Eğlendiler, kimi zaman hüzünlendiler belki ama onlara zamanda yolculuk yaptırmak bizi mutlu etti” dedi.

Huzur evi sakinleri de kendileri için özel konser programı düzenleyen, nostaljik eserler seslendirip zamanda yolculuk etmelerine vesile olan Grup Eylül’ün emektar öğretmenlerine teşekkür etti.

Alparslan Türkeş Huzur Evi Müdürü Fahrettin Arslan da emektar öğretmenlere duyarlılığından ötürü teşekkür etti.

