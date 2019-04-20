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HOŞGÖRÜYÜ SİMGELEYEN CAMİ

YOZGAT merkeze bağlı Tekkeyenicesi köyünde bulunan Alevi ve Sünni vatandaşların ibadet ettiği tarihi cami restore edilerek, yeniden ibadete açıldı.

HOŞGÖRÜYÜ SİMGELEYEN CAMİ

YOZGAT merkeze bağlı Tekkeyenicesi köyünde bulunan Alevi ve Sünni vatandaşların ibadet ettiği tarihi cami restore edilerek, yeniden ibadete açıldı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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HOŞGÖRÜYÜ SİMGELEYEN CAMİ

Yozgat merkeze bağlı Tekkeyenicesi köyünde bulunan tarihi camide 2017 yılının Ağustos ayında restorasyon çalışması başlatıldı. Tarihi caminin aslına uygun yenilenmesi için 749 bin 749 lira harcandı. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restore çalışması ile cami aslına uygun yenilendi. Caminin bir duvarında ehlibeyt ile ilgili hat ve yazılar, diğer duvarında ise Hz. Ebubekir ile ilgili hat ve yazılar aslına uygun olarak elden geçirildi.
Camiin hangi tarihte yaptırıldığı ile ilgili kaynak ve veriye ulaşılamamasına karşın, 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Cami duvarlarında kesme ve moloz taş kullanıldığı, üst örtünün ise ahşap malzeme ile yapıldığı, kırma çatı ile kapalı olduğu ifade edildi. Doğu, batı ve güney duvarlarında ikişer yuvarlak kemerli, taş söveli penceresi, mihrap üzerinde küçük bir kemerli pencere ile fevkani kısmında iki penceresi bulunuyor. Giriş doğu cephede, çift kanatlı kapıdan yapılıyor. Kapı yuvarlak kemerli. Girişin hemen solundaki merdivenle fevkaniye çıkılıyor. Mihrap yuvarlak nişli, minber ve kürsü ahşap olup orijinal olduğu kaydedildi. Cami duvarları neredeyse tamamen kalem işi süslerle donatılmış durumda. 40 hanenin bulunduğu köyde, 8 alevi ailesi yaşıyor. Yıllardır alevi ve sünni aileler birlikte yaşadığı gibi, köy camini de ortak olarak kullandıkları belirtildi. 2017 yılında başlanılan restore çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan caminin açılış töreninde Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ile vatandaşlar katıldı. 

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