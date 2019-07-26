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HÂLDE YIKIM BAŞLADI

YOZGAT Belediyesi, Kapalı Hal İş Merkezi güneyinde bulunan caddenin trafiğe açılması, peyzaj düzenlemelerinin yapılabilmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda boşaltılan işyerleri binalarının yıkımına start verdi.

HÂLDE YIKIM BAŞLADI

YOZGAT Belediyesi, Kapalı Hal İş Merkezi güneyinde bulunan caddenin trafiğe açılması, peyzaj düzenlemelerinin yapılabilmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda boşaltılan işyerleri binalarının yıkımına start verdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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HÂLDE YIKIM BAŞLADI

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yıkım çalışmalarını inceledi, esnafla bir araya gelip, değerlendirdi. Başkan Köse, bölgeyi trafiğe açmak için gerekli kamulaştırma işlemlerinin ivedilikle yapıldığını, yıkım işlerinin başladığını ifade etti. Belediye Başkanı Celal Köse, “Kapalı Hal İş Merkezi güneyinde bulunan caddemizi trafiğe açmak, gerekli peyzaj düzenlemelerini yapmak üzere yıkım işlemlerine başladık. Yıkım işlemleri gerçekleştikten sonra caddemizi trafiğe açacağız. Bu caddemiz şehir merkezindeki sıkışık trafiğe bir alternatif olacak.  Gerekli aydınlatma ve düzenlemelerin ardından şehrimize yakışmayan çirkin görüntüde ortadan kalkmış olacak.  Bu caddemiz vatandaşlarımızın girmekten çekindiği bir bölgeydi. Yapacağımız çalışmanın ardından vatandaşlarımız da güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilecekler. Esnafımızın da ticareti canlanmış olacak” dedi.
Kapalı Hal İş Merkezi’nin de etrafında düzenleme çalışmalarının başladığını açıklayan Başkanımız Köse, “Bir an önce de Kapalı Hal İş Merkezi’nin etrafında peyzaj düzenlemelerimizi yapıp binamızı son haline getireceğiz. Tüm çalışmalarımız tamamlandıktan sonra bu bölgemiz rahatlamış ve nefes almış olacak’’ diye konuştu.
İNCELEMEDE BULUNDU
Öte yandan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, şehir merkezinde sürdürülen yol çalışmalarının yapıldığı kesimlerde incelemelerde bulundu. Başkan Köse, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Belediye tarafından yürütülen Dörtyol Kavşak Çalışması, Terminal Kavşağı İstinat Duvarı, Yimpaş AVM önü kavşak, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarını inceleyip, bilgi aldı. Köse, “Şuan da ilimizde Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz ve sadece belediyemiz tarafından sürdürülen çalışmalarımız devam ediyor. Zaman zaman çalışmaları yerinde inceleyip faaliyetlerimizi denetliyoruz. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlama arzusundayız. Yapılan her çalışma ilimize bir değer katacak. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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