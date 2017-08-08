Hâlâ gelir diye bekliyorum!

Çağrı ibiş. O da darbeci teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan basanının gururunu yaşayanlardan bir tanesi. Babasını şehit verdiği o karanlık geceden bu güne geçen bir yıllık süre içindeki vatan sevgisini baba hasretiyle büyüten Çağrı, bir o kadar da gururlu.

Çağrı İbiş’in babası Celalettin İbiş, 15 Akşamı Darbe Kalkışması akşamı şehit düştü. 4 kardeşi ile birlikte babasız kalan İbiş, o gece hainlere karşı verdiği; “Vatansız kalmamak için babasız kaldım” mesajı yüreklerdeki gururun da sesi oldu.

Attığı twitle milyonların sesi olan Çağrı, 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının yıl dönümünde duygularını paylaştı.

DAĞ GİBİ ARKAMIZDAYDI

İbiş, babasına olan hasretini şu sözlerle dile getirdi: "Babasız kalınca insan hayatı daha iyi anlıyor.

Babam arkamızda dağ gibiydi. Hatta gibisi fazla bile. Ben hala her eve girdiğimde babamı bekliyorum işten çıkıp gelecek diye. İnanmıyor, inanamıyor insan. En çok ağladığım günlerden birisi de mezuniyet törenimdi. Okulu kazandığımda benden çok sevinmişti. Kendi elleriyle götürdü kaydımı yaptırdı. Hatıra olsun diye fotoğraf çektirmiştik. Mezuniyet günü ailem geldi ama çok büyük bir eksiklik vardı. Sağ olsunlar annem ağabeyim eksikliğini hissettirmemeye çalıştı ama öyle bir şey mümkün mü? Mezuniyetin sabahına kadar ağlasam da sabaha değişen hiç bir şey olmadı. Biliyorum o benim yanımdaydı ama ben onu göremiyordum gelip anlımdan öpemedi. O gün geçti ama bende yılları bir günde geçirdi."

NE KADAR ACI ÇEKSEM DE ŞEHİT OLMASI FERAHLATIYOR

Yaşadığı acılara rağmen en büyük teselliyi babasının şehit olmasında bulduğunu söyleyen Çağrı İbiş; "Keşke bize de nasip olsa şehitlik" diyerek duygularını paylaştı.

"Vatan sağ olsun duygularımı en güzel özetleyen söz. Ne kadar üzülsek de ağlasak da canımız acısa da vatan sağ olsun" diyen İbiş; "Son görüşmesi de benimle olmuştu. Biz konuşurken o sıra meclise bomba atmışlardı. İlk bombada telefonu kapanmıştı. Çok korkmuştum, ellerim ayaklarım tutmuyordu. Yine aradım telefonunu sonra aradı beni. Oğlum iyiyim bir şey yok bomba attılar dedi. Sanki normalmiş gibi söylemişti, hafiften de gülüyordu, korkmuyordu. Dimdik ayaktaydı o gece. O geceyi babamla yaşayan biriyle konuştu, "Bomba atıldığında insan oğluyuz refleks olarak kaçtık ama Celalettin abi gözümde dağ gibi olmuştu. O an hemen onun arkasına saklanmak istedim" dedi. O gece son konuşmamız olmuştu babamla. 15 dakika sonra şehit oldu.

Sokağa abdest alarak çıkmıştı ve yol boyunca tekbirleri ağzından düşürmemişti. Dönelim artık diyenlere ise şehit olacağız ya gazi diyerek kimseyi döndürmemişti. Onun bu cesareti, ortaya koyduğu irade benim yüreğimde onun hasretiyle birlikte büyümeye devam edecek" diye konuştu.

Vatansız kalmamak için babasız kaldığını söyleyen Çağrı İbiş de tüm şehit yakınları gibi darbe girişiminde bulunan hainlerin hak ettiği cezayı almasını, idamın getirilmesini istiyor.

SON