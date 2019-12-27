Hırsızlık olayları aydınlatıldı

Esenli Köyünde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 9 şüpheliden 5’i serbest bırakılırken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan araştırmalar neticesinde kamera kayıtları ve soruşturma sonucunda il merkezi, Sorgun ve Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesme makası, 1 adet spiral, 1 adet hilti, 1 adet çekiç, 9 adet cep telefonu ve 1 adet bellik kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgulanması neticesinde 5 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi.

Soruşturmada gözaltına alınan 9 şüphelinin 5’i savcılık ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4 şüphelinin ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.