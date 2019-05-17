Hayvanlarını otlatırken kene ısırdı 

Yüksek ateş şikayetiyle yakınları tarafından Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükünlü, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Buradan da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderilen Büyükünlü, tedavi gördüğü yoğun bakın ünitesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Büyükünlü'nün cenazesi köyünde toprağa verildi.