-HAVAMIZ TEMİZ

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Hava Kirliliği Denetim Komisyonu, Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü teknik personellerinden oluşturulduğu belirtildi. Bu kapsamda; yapılan denetimlerde Yozgat’ta kaçak ve kalitesiz kömür satışının olmadığı tespit edilerek, kömür kullanan kurum ve sitelerde, yüksek kalorili kömür kullanıldığı, görevlilerin Ateşleyici Belgesine sahip olduğunun belirlendiği kaydedildi. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan ‘Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’ ile anlık verilerin 7/24 takip edilip, bakanlığın ‘Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Web Sitesinde’ yayınlandığı, buradaki verilere göre 2017 yılı içerisinde Yozgat'ın hava kalitesi yönünden ulusal verilere göre, iyi kalitede olduğunun altı çizildi. Yozgat kent merkezinde bazı binalardan yükselen dumanın filtre edildiğine vurgu yapılarak, ‘Kömür kullanan binalar sürekli kontrol edilmektedir. Bacalarından çıkan duman filtre edilmekte, bacalarda filtre sistemi bulunmaktadır’ denildi.