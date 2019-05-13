HAVAMIZ BOZULDU!

Komşumuz Kırşehir ile birlikte geçen yıl Ardahan, Rize, Artvin ve Tunceli Türkiye’nin havası en temiz illeri olarak sıralandı. Saatlik ve günlük kükürtdioksit ölçümü yapan 81 ildeki 213 istasyonun verilerine göre yapılan değerlendirmede kükürtdioksit kaynaklı hava kirliliği yaşayan illerin başında, İstanbul Sutanbeyli, Adana Doğankent, Edirne Keşan, Ağrı Doğubeyazıt, Kahramanmaraş, Yozgat, Manisa, Hakkari, Bitlis, Şanlıurfa ve Karabük geliyor. Bu iller belirlenirken, verilerin güvenilir olduğu bölgeler arasında Ulusal Sınır Değerin aşıldığı gün sayısına ve yıllık ortalama değere bakıldığı bildirildi. İstasyonların yüzde 44'ünde güvenli veri alımının olmadığı da belirlendi. Ayrıca, yaklaşık 30 milyon kişinin, ölçüm istasyonu olmasına rağmen güvenli veri alınamayan ve bu nedenle hava kalitesiyle ilgili herhangi bir yorum yapılamayan bölgelerde yaşadıklarının altı çizildi.

SAĞLIĞA ETKİSİ

Sağlık ve çevre alanında faaliyet gösteren 17 kurumun oluşturduğu temiz hava hakkı platformu, 2018 yılı Türkiye’deki hava kirliliği ile birlikte bunun sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdiği çalışmasını paylaştı. Hava Kirliliğinin sağlığımız açısından önemine dikkat çekilerek, çocukların hava kirliliğinden yetişkinlere göre daha fazla etkilendiği kaydedildi. Hava kirliliğinin bebeklerde düşük doğum ağırlığı, otizm, diyabet, ani bebek ölümü sendromu, astım, KOAH, bronşiolit ve bronşit, zatürre ve zeka geriliği görülme riskini artırdığının altı çizildi.

2017’DE HAMAMIZ TEMİZ

2017 yılında Hava Kirliliği Raporunda Türkiye'de 81 ilden sadece, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 6'sının havasının temiz olduğu belirtildi. Havası en kirli iller; İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa. Partikül madde ve kükürtdioksit açısından Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'nin havası standartlara uygun olduğu 2017 yılında, en kirli illerimizin başında ise İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa’nın geldiği kaydedildi.

