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Haber alamıyorlar

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Altıok ailesi, 23 yaşındaki kızları Tansu Altıok'tan 4 aydır haber alamıyor. 

Haber alamıyorlar

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Altıok ailesi, 23 yaşındaki kızları Tansu Altıok'tan 4 aydır haber alamıyor. 

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
Haber alamıyorlar

Yaklaşık 4 ay önce Sarıkaya'nın Karayakup beldesindeki evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Tansu Altıok'un ailesi jandarmaya başvurdu. 
Aramalara rağmen kızı bulunamayan anne Fadime Altıok (53), AA muhabirine, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. 
Kızını çok özlediğini ifade eden Altıok, "Kızımdan 4 aydır haber alamıyorum, sürekli arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Kızım neredeysen bizi ara, seni çok özledik." dedi. 
Baba Emrullah Altıok da "Kızıma ulaşamıyoruz. Hayatından endişe ediyorum. Öldü mü, sağ mı bilmiyorum. Kapımız kızımıza açık, evine dönüp gelsin." diye konuştu.

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