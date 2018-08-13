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Gramaj düştü, fiyat aynı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekmek Fiyat Tarifesi Komisyonu toplantısında, ekmeğin gramajı düşürülüp, fiyatı aynı bırakıldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ‘Yozgat’ta ekmek üreticilerinin zam talebi oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlandı. Komisyonun aldığı karar çerçevesinde 250 gram ekmek 200 grama çekilerek, 1 liradan satışa sunulacaktır’ denildi.

Gramaj düştü, fiyat aynı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekmek Fiyat Tarifesi Komisyonu toplantısında, ekmeğin gramajı düşürülüp, fiyatı aynı bırakıldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ‘Yozgat’ta ekmek üreticilerinin zam talebi oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlandı. Komisyonun aldığı karar çerçevesinde 250 gram ekmek 200 grama çekilerek, 1 liradan satışa sunulacaktır’ denildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Gramaj düştü, fiyat aynı

Yozgat Ekmek Fiyat Tarifesi Komisyonu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik başkanlığında toplandı. TSO’da gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçarslan, İl Ticaret Müdürü İbrahim Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Onur Polat, Yozgat TSO adına Aslıhan Filik,Yozgat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği adına Tülin Çiftçi katıldı. Esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri hakkında yönetmelik kapsamında yapılan toplantıda üreticilerin talepleri görüşüldü. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklik ile 200 gram olmak koşulu ile ekmeğin 1 liradan satılması öngörüldüğünü söyledi. Türkiye genelinde uygulamanın hayata geçtiğini dile getiren Çelik, Yozgat’ta ekmek üreticilerinin fiyat tarifesindeki uygulamaya geçmediklerini ifade etti. TSO Başkanı Çelik, ekonomik veriler ve göstergelerin üreticileri zorladığını aktardı. Çelik, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle üreticinin dayanacak gücünün kalmadığına değindi. Üreticilerin taleplerini değerlendirmek üzere komisyon toplantısını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çelik, “Komisyon olarak aldığımız karar 200 gram ekmeğin 1 lira olarak satışıdır. Alınan bu karar ile birlikte ekmek israfının önüne geçilecek ve ekmeğin kalitesi artacaktır. Esnafım ve üreticimiz korunduğu gibi vatandaşımızda mağdur olmayacaktır. Ekmek üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Tüketici ve üretici karşı karşıya getirilmemelidir” dedi.

Çelik, yeni düzenlemenin hem üreticinin hem de tüketicinin yararına olduğuna vurgu yaptı. Çelik, "Yeni yönetmelikle beraber ekmeğin fiyatına ilişkin tarifler ilgili Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, Fırıncılar Federasyonun ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra birlik tarafından onaylanacak. Böylece ekmeğin fiyatı belirlenirken daha kapsamlı görüşler dile getirilerek hem üreticimizin hem de tüketicimizin yararının gözetildiği kararlar alınacağına inanıyorum" diye konuştu.

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