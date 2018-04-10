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Gözler bu projede

YOZGAT’ta şehir merkezinde yapımına başlanılan kapalı otopark projesi tamamlanmayı bekliyor.

Gözler bu projede

YOZGAT’ta şehir merkezinde yapımına başlanılan kapalı otopark projesi tamamlanmayı bekliyor.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Gözler bu projede

Yozgatlı vatandaşlar şehir merkezinde yaz aylarıyla birlikte artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, projenin başlayacağı ve biteceği günü merak ediyor. Belediye tarafından yaklaşık 16 milyon liraya ihale edilen, 350 araç kapasiteli kapalı otopark inşaatında yarım kalan çalışmaların ne zaman tamamlanacağı merak konusu oldu.  Özellikle Saat Kulesi civarında duraklama ve parkların iki şeride çıktığı, yaz aylarıyla birlikte gurbetçi sayısının da artacağına dikkat çeken vatandaşlar, otopark inşaatının bir an evvel tamamlanması gerektiğini söylediler. Öte yandan otoparkın LPG’li araçlar için uygun olmaması durumunda verimli kullanılamayacağını da savunan bazı araç sürücüleri “Çünkü Yozgat’taki arabaların yüzde 90’ı tüplüdür. Umarız bu dikkate alınmıştır” diye konuştu.

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