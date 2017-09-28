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Göç zamanı

YOZGAT’a İlkbahar döneminde gelerek, yurt tutan Leylekler, Sonbahar ile birlikte göç hazırlığına başladı.

Göç zamanı

YOZGAT’a İlkbahar döneminde gelerek, yurt tutan Leylekler, Sonbahar ile birlikte göç hazırlığına başladı.

28 Eylül 2017 Perşembe 07:10
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Göç zamanı

Yozgat’ta konaklayacakları sürenin sonuna gelen sıcak iklim kuşları, yeniden Güneydeki il ve ülkelerin yolunu tutmak üzere gün sayıyor. Nisan ayı ile birlikte Yozgat’a gelen, yaz aylarını sıcak ve sulak bölgelerde yaptıkları yuvalarda geçiren Leylekler, havaların soğumaya başlamasıyla göç hazırlığına başladılar. Mayıs ayında yavrulama dönemine giren, Haziran ayında yavrularını büyütüp, uçmayı öğreten Leylekler, Eylül ayı ile birlikte, önceki yıllarda olduğu gibi güneye göçe çıkıyor. Yozgat kırsalında sulak yerleşim alanlarını tercih eden Leylekler, genellikle köylerde bulunan tahta PTT ve elektrik direkleri ile cami kubbelerine yuva yapıyor. Yozgatlı vatandaşlar, yaşadıkları yerleşim alanlarına yuva yapan Leyleklerin ‘uğur ve bereket’ getireceğine inanarak, Leylekleri köylerinde yaz boyunca ağırlıyor. Köylü vatandaşlar, Leyleklerin Eylül ayı ile birlikte yuvalarını terk etmeye başladığını, Ekim ayında Yozgat kırsalında Leyleklerin sayısının düşüşe geçtiğini söylediler.
 

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