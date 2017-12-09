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-Gizli kahramanlar

TÜRKİYE’nin en temiz vilayetleri arasında bulunan Yozgat’ta, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri en büyük pay sahibi.

-Gizli kahramanlar

TÜRKİYE’nin en temiz vilayetleri arasında bulunan Yozgat’ta, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri en büyük pay sahibi.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Gizli kahramanlar

Temizlik işçileri, günlük şehir temizliğinin yanı sıra kapalı Pazar yeri, toplantı, etkinlik ve gösteri alanlarının da anında temizliğini yapıyor. Kapalı Pazar yerinde havanın kararmasıyla birlikte pazarcı esnafı tezgahını toplarken, Pazar alanında kalan pisliği ve kirliliği de temizleme işi, temizlik işçilerine kalıyor. Onlar kar, yağmur, soğuk ve rüzgar demeden, Yozgatlılara daha temiz alanlar bırakmak için süpürge sallayan emekçi işçiler. Kapalı Pazar yerinde gece vakti yürüttükleri hummalı temizlik çalışması objektiflere böyle yansıyor.

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