Gençler Askere uğurlandı

Aydıncık ilçesinden askere gidecek gençlere yönelik geleneksel olarak düzenlenen törende, dualar okunup, gençlerin ellerine kınalar yakıldı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak'ın da katıldığı törene askere gidecek gençler ile birlikte arkadaşları, yakınları da katıldı. Davul zurna eşliğinde halay çeken gençler, kendileri için söylenen asker türkülerine eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı gecede asker aileleri, ''Vatan borcu namus borcu, her Türk gencinin bu görevi yerine getirmesi gerekir. Allah, devletimizi, milletimizi her türlü kötülüklerden korusun. Şuan yavrularımızı vatan için askere uğurladık. İnşallah sağ salim vazifelerini tamamlayarak bizlerin yanına dönerler'' diye konuştular.