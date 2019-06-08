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Geleneği sürdürüyorlar

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın Beldesinde 27 yıl önce başlatılan Gençlik Pilavı etkinliği bu sene de gerçekleştirildi.

Geleneği sürdürüyorlar

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın Beldesinde 27 yıl önce başlatılan Gençlik Pilavı etkinliği bu sene de gerçekleştirildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Geleneği sürdürüyorlar

Bahadın’da 27 yıl önce belde gençlerinin başlattığı Gençlik Pilavı etkinliği tam 27 yıldır aralıksız devam ettiriliyor. Bayramda Türkiye’nin farklı illerinden gelerek memleketleri Bahadın’da buluşan Bahadınlılar gençlik pilavı etkinliğinde bir araya geldi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte pişirilen pilavlar tüm katılımcılara ikram edildi. Bayram kutlamalarının ardından hep birlikte halaylar çekildi, türküler söylendi.Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, “Bahadın gençliğinden devir alınarak günümüze kadar devam eden ve hiçbir zaman sönmeyen gençlik meşalesi bugünün ve yarının gençleri ile birlikte büyük bir coşku, heyecan ve dayanışma ile devam edecektir” dedi. Gençlerin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özdemir, “Büyük coşkuyla kutladığımız gençlik pilavında gençlerimize, kadınlarımıza, bizlere her zaman destek olan sanatçılarımıza, belediye personeline ve emeği geçen herkese teşekkürler” şeklinde konuştu.
 

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