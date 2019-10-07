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GARİP BİR KÖY

SORGUN ilçesine bağlı Garipler köyü, adı gibi garip. Hayalet köyü andıran, yolu halen stabilize olan Garipler köyünde 1970'li yıllara kadar bir bölümü cami, diğer bölümü okul olarak kullanılan tarihi kilise binası, Vakıflar tarafından ‘Koruma’ altına alınınca, definecilerin uğrak yerlerinden biri haline gelmiş, tarihi yapının önemli bölümü de tahrip edilmiş.

GARİP BİR KÖY

SORGUN ilçesine bağlı Garipler köyü, adı gibi garip. Hayalet köyü andıran, yolu halen stabilize olan Garipler köyünde 1970'li yıllara kadar bir bölümü cami, diğer bölümü okul olarak kullanılan tarihi kilise binası, Vakıflar tarafından ‘Koruma’ altına alınınca, definecilerin uğrak yerlerinden biri haline gelmiş, tarihi yapının önemli bölümü de tahrip edilmiş.

07 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
GARİP BİR KÖY

Kilisenin duvarlarında haç figürleri, cami işlemeleri, okul ismi bulunuyor. Define avcılarının tahribatı yüzünden yok olmak üzere olan tarihi yapının, yıllarca yöre halkına hem kilise, hem cami hem de okul olarak hizmet verdiği kaydedildi.  Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kayıtlarında kültür varlığı olarak yer alan Garipler Köyü kilisesi, köyde yaşayan az sayıda vatandaş tarafından korunmaya çalışılsa da, çoğu kez başarılı olunamıyor. Garipoğulları Beyliği’nin yaşadığı Garipler Köyü’nün çok eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığı, köydeki tarihi kilisenin bakımsızlık, ilgisizlik yüzünden definecilerin hedefi haline geldiği ileri sürüldü. Tarihi kilesinin sadece eski medeniyetlerde kilise olarak kullanılmadığı, bölgeye yerleşen Müslümanlar tarafından da cami olarak kullanıldığı hatırlatıldı. Geçmişinde manastır olarak kullanılan kilisenin Garipoğulları Beyliği döneminde camiye dönüştürüldüğünün altı çizilerek, 1924’ten beri cami olarak kullanıldığı, daha sonra ise bir bölümünün okul olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi. Tarihi yapının restore edilmesine yönelik Sorgun Kaymakamlığının başvuru doğrultusunda başlatılan çalışmanın devam ettirilmediğini öğrenildi. Garipler Köyü halkından 56 yaşındaki Harun Altınbaş, 1970’li yıllara kadar tarihi kilise binasının bir bölümünün okul diğer bölümünün de cami olarak kullanıldığını söyledi. Emekli olduğunu belirten Altınbaş, ‘’Burası Vakıflara geçince böyle atıl kaldı. Sorgun Kaymakamlığı restore edilmesi için ödenek tahsis edildiğini duyurdu. Keşif çalışması yapıldı, lakin restorasyona bir türlü başlanılmadı’’ dedi.
Köylerinin yolunun da yapılmadığını kaydeden Altınbaş, ‘’Burası aslında grup köy yolu ama taleplerimiz bir türlü yerine getirilmiyor. Hayalet bir köyü andırıyor. Köy dışında emekli olan arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Köyümüze sahip çıkmak için herkes buraya yaz aylarında geliyor. Evleri var, tarlaları var. Burada yaşayanların sayıları da artıyor’’ diye konuştu.
 

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