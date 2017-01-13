Evlerin duvarları çatladı!

Sarıkaya İlçesi Erbek Köyü merkez üssü olan deprem akşam saat 21.04 sıralarında meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden köy halkı korku ile evlerinden dışarı çıktı. Kısa sürede köyde yapılan taramada can kaybının yaşanmadığı fakat evlerde çatlıkların oluştuğu tespit edildi.

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, depremin yaşandığı akşam köy muhtarı Atilla Yılmazer’den bilgi aldı. Köyde yapılan incelemeler neticesinde can kaybının yaşanmamış olması teselli kaynağı oldu.





HAVA AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI





Erbek Köyü Muhtarı Atilla Yılmazer, depremin yaşandığı akşam 21.04 saatlerinde sarsıntıyı hissettiklerini söyledi.

Bir anda evdeki lamba ve masaların sarsıntıyla sallanmaya başladığını belirten Yılmazer; “Hemen çocuklarımızı alıp dışarı çıktım. Kaymakama durumla ilgili bilgi verdim. Sağolsun kendisi bizimle ilgilendi. Ekipler köyümüze geldi. Yaptığımız incelemeler neticesinde her hangi bir can kaybının olmadığını tespit ettik. Gün ışıdığında da evlerde çatlakların olduğunu gördük. Allah’tan evlerde yıkılan ve çöken olmadı. Korkudan dolayı şok yaşayan vatandaşlarımız dışında şükür cana bir zarar gelmedi. Allah beterinden korusun” diye konuştu.