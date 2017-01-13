Ana SayfaGüncel Yaşam

Evlerin duvarları çatladı!

13 Ocak 2017 Cuma 06:24
Bu haber 54 kez okundu

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde meydana gelen 3.6 şiddetindeki deprem evlerin duvarlarında çatlaklara neden oldu. Vatandaşların sarsıntıyı hissettiği depremde can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu.

Evlerin duvarları çatladı!
Sarıkaya İlçesi Erbek Köyü merkez üssü olan deprem akşam saat 21.04 sıralarında meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden köy halkı korku ile evlerinden dışarı çıktı. Kısa sürede köyde yapılan taramada can kaybının yaşanmadığı fakat evlerde çatlıkların oluştuğu tespit edildi. 
Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, depremin yaşandığı akşam köy muhtarı Atilla Yılmazer’den bilgi aldı. Köyde yapılan incelemeler neticesinde can kaybının yaşanmamış olması teselli kaynağı oldu.

HAVA AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Erbek Köyü Muhtarı Atilla Yılmazer, depremin yaşandığı akşam 21.04 saatlerinde sarsıntıyı hissettiklerini söyledi.
Bir anda evdeki lamba ve masaların sarsıntıyla sallanmaya başladığını belirten Yılmazer; “Hemen çocuklarımızı alıp dışarı çıktım. Kaymakama durumla ilgili bilgi verdim. Sağolsun kendisi bizimle ilgilendi. Ekipler köyümüze geldi. Yaptığımız incelemeler neticesinde her hangi bir can kaybının olmadığını tespit ettik. Gün ışıdığında da evlerde çatlakların olduğunu gördük. Allah’tan evlerde yıkılan ve çöken olmadı. Korkudan dolayı şok yaşayan vatandaşlarımız dışında şükür cana bir zarar gelmedi. Allah beterinden korusun” diye konuştu. 
Erbek, Fransa liglerinin başarılı oyuncusu Mevlüt Erdinç’in de doğduğu köy oluyor.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim