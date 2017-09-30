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-Ertelemeye dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu Yozgat İl Müdürü Bilal Keskin yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinden ve teşviklerden yararlanmak isteyen işverenlerin ertelenen pirim tutarlarını belirtilen tarihlerde yatırmaları gerektiğini önemle hatırlattı.

-Ertelemeye dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu Yozgat İl Müdürü Bilal Keskin yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinden ve teşviklerden yararlanmak isteyen işverenlerin ertelenen pirim tutarlarını belirtilen tarihlerde yatırmaları gerektiğini önemle hatırlattı.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:05
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-Ertelemeye dikkat

Yozgat SGK İl Müdürü Bilal Keskin, 6770 sayılı kanunun 28’inci maddesi ile 5510 sayılı kanuna geçici 72’inci madde eklendiğini söyledi.
Bu madde ile yaşanan değişiklik hakkında vatandaşları bilgilendiren Keskin, şu bilgileri verdi.
“Bu madde ile 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat aylarına ait primlerin bir kısmı ertelenmiştir. Bu kapsamda, 2016/Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının 31.10.2017 tarihine kadar, 2017/Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının 30.11.2017 tarihine kadar, 2017/Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının ise 26.12.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Ertelenen sigorta primlerinin bu sürelerin sonuna kadar ödenmemesi durumunda (2016 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri hariç olmak üzere) bu sürelerin sona erdiği tarihleri takip eden aylarda asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olmayacaktır. İşverenlerimizin asgari ücret desteğinden ve teşviklerden yararlanabilmeleri açısından ertelenen tutarları bu sürelerin sonuna kadar ödemeleri önem arz etmektedir’’

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