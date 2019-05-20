Erkek nüfusumuz artıyor

Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,5’i erkek, yüzde 48,5’inin de kız olduğu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Yozgat’ta toplam doğurganlık hızının, 2017 yılında 1,96 çocuk iken 2018 yılında 1,78 çocuk olarak gerçekleştiği kaydedildi. Toplam doğurganlık hızının, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ettiği hatırlatıldı. Kaba doğum hızının, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade ettiği, Yozgat’ta kaba doğum hızının, 2017 yılında binde 13,9 iken 2018 yılında binde 12,6 olduğu bildirildi. Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade ettiği, Yozgat’ta yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldüğünün altı çizildi. Yozgat’ta bu yaş grubundaki doğurganlık hızının 2013 yılında binde 128 iken 2018 yılında binde 124 olduğu ifade edildi. Yozgat’ta doğumların annenin yaş grubuna göre incelendiğinde, 2018 yılında en çok doğum bin 645 ile 25-29 yaş grubunda gerçekleştiği, bunu sırayla bin 443 ile 20-24 yaş grubu, bin 73 ile 30-34 yaş grubunun takip ettiği açıklandı. Yozgat’ta doğumların annenin yaş grubuna göre incelendiğinde, 2018 yılında en az doğum 1 ile 50 ve üzeri yaş grubunda gerçekleştiğine vurgu yapıldı. Yozgat'ta doğumların aylara göre incelendiğinde ise, 2018 yılında en çok doğum 504 ile Temmuz ayında görüldüğü, bunu sırayla 487 ile Mayıs ayı, 483 ile Haziran ayı takip ettiği öğrenildi. Yozgat'ta doğumların aylara göre incelendiğinde, 2018 yılında en az doğum 377 ile Şubat ayında gerçekleştirildiğinin altı çizildi.