Engeller kalkıyor

Engelli vatandaşların kullanımına sunulan minibüs düzenlenen tören ile hizmete girdi.

Yozgat’ta engelli vatandaşların sağlık kurumlarına erişimini sağlamak, engellilerin daha rahat ve kolay bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin amaçlı, İl Özel İdaresi tarafından engellilere göre dizayn edilen minibüs satın alındı.

Vali Kemal Yurtnaç ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşen tören ile, engelli aracı hizmete girdi.

Yozgat Valisi Yurtnaç, aracın belediye tarafından belirlenecek uygun bir güzergahta, her zaman engellilere hizmet sunacağını aktararak, “Dezavantajlı grupları mutlu etmek zorundayız. Bu hizmet devletin vatandaşına sahip çıkma vazifesidir. Biz bu vazifeyi yerine getirmeye çalıştık. Engelli kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

