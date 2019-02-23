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Emniyet Caddesi tamam

YOZGAT Belediyesi kapalı otopark projesi nedeniyle yaklaşık 2 yılı aşkın süredir trafiğe kapatılan Emniyet Caddesi hizmete hazır hale getirildi.

Emniyet Caddesi tamam

YOZGAT Belediyesi kapalı otopark projesi nedeniyle yaklaşık 2 yılı aşkın süredir trafiğe kapatılan Emniyet Caddesi hizmete hazır hale getirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Emniyet Caddesi tamam

Yozgat Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan kapalı otopark ve yeni meydan projesi kapsamında, Emniyet Caddesi trafiğe kapatılarak, bir süre önce de ulaşıma yeniden açılmıştı. Otopark projesinde sona gelinmesiyle birlikte, belediye ekipleri caddeyi önce trafiğe açtı, sonrasında da yaya kaldırımlar yapıldı, altyapı çalışmaları ile asfaltlanarak, hizmete sunuldu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, asfalt çalışmalarını inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arslan, ''Kapalı Hal Binası ve Ticaret Merkezi binamızdan sonra yenilenen yüzüyle caddemizin asfalt çalışmalarındada sona geldik. Söz verdik, yaptık! Yozgatımıza hayırlı olsun'' dedi.

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