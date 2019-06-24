Eli Matkaplı Başkan!

Belediye Başkanı Yılmaz, park ve bahçelerde bulunan kamelyaların bakımını, onarımını yapan belediye işçisinden matkabı alıp, çalıştı, kırılan ahşapları tamir etti. Yılmaz, seçimler öncesinde ve sonrasında verdiği sözleri yerine getirmeye çalıştığını belirterek, 'Biz bu görevi kabul ederken, halkımıza bir söz verdik. Hizmet sözü verdik. Onların hizmetkarı olma sözü verdik. Onun gereğini de yapmaya çalışıyoruz' diye konuştu. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘Projelerimiz arasında yer alan Belediye ekmek fırınımızın yenileme çalışmalarında sona yaklaştık. Hijyenik ve modern bir ortamda kaliteli hizmet vermek, üretim yapmak adına çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Yerköy Belediyesi Halk Ekmek ve Unlu Mamuller Üretim Merkezimizi halkımızın hizmetine sunacağız’ dedi.