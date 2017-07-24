El emekleri kazandıracak!

Anadolu’nun üreten kadınları Yozgat’ta açılan ‘Kadın El Emeği Pazarı’ ile ekonomi de ben de varım diyecek. Pazarda tezgahların kurulduğu ilk gün Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu, daire müdürleri kadınları yalnız bırakmadı.

Pazar tezgahlarını tek tek gezen Yurtnaç, Arslan ve beraberindekiler, bayanlara pazarın ilk gününde hayırlı işler temennisinde bulundular. El emeği göz nuru ürünler, yiyecekler, pek çoğu sanat eseri sayılacak ürünlerden oluşan pazar tezgahları göz doldurdu.

YURTNAÇ: “YOZGATLI DESTEK OLMALI”

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sosyete Pazarının ardından Kadınlar El Emeği Pazarı’nın da açılmasının Yozgatlı kadınlar adına mutluluk verici olduğunu belirterek, tüm Yozgatlıları pazara destek vermeye davet etti.

Yurtnaç; “Belediye başkanlığımızın özellikle kapalı pazarı yerini yaptıktan sonra yukarısında spor tesisi, haftanın farklı günlerinde çeşitli pazarlar kurulmaya başladı. Şimdide haftanın bir günü bayanlara özel bir Pazar haline getirmeye çalışıyor. Bunlar küçük küçük şeyler ama insanları mutlu eden, ekonomiye katan, aile ekonomisine destekleri olması için yapılan çalışmalar. Yozgat’ın buralara destek vermesi lazım” dedi.

Pazardaki pek çok ürünün el emeği, göz nuru ürünlerden oluştuğuna dikkat çeken Yurtnaç, kadınların evde emekleri ile yaptıkları ürünlerin pazarda ekonomiye dönüşeceğini belirtti.

“İlla birisinin kadrolu olarak çalışmasına gerek yok aile ekonomisine destek için evinde de insanlar bazı şeyleri üretip gelip belediyelerin burada oluşturduğu pazarlarda ekonomiye katkı olarak sağlaya bilirler” diyen Yurtnaç, şöyle konuştu:

“Bu tür fikirler orijinal geliyor bana, sosyete pazarı da orijinal bir fikirdi. Ankara’da, İstanbul’da çok tuttu, burada da açıldı burada da tutacağını düşünüyorum. Böylelikle şehirde ekonomik hareketlilik, sosyal hareketlilik, evde boş oturan kadınların aile ekonomisine kazandırılması için gayret ortaya koyan belediyemizi tebrik ediyorum.”

ARSLAN: ÜCRET ALINMAYACAK!

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan da, her hafta Cumartesi günleri Kadın El Emeği Pazarı’nın açılacağını, hiçbir kadından da ücret alınmayacağını söyledi.

Arslan; “Yozgat’ta bir ilk. Kadınlarımız hepimizin bildiği gibi evlerinde çok değişik ürünler üretiyorlar. Gerek yiyecek, gerek giyecek manasında evlerinde sürekli bir şeyler üretiyorlar. Kurslara gidip yeni şeyler öğrenip üretiyorlar. Ama bunları piyasaya sürecekleri bir ortam yok. Ekonomik değerlendirecekleri bir ortam yoktu. Biz burada o ortamı hazırladık” dedi.

Kadınların evlerde, kurslarda üretecekleri ürünleri gelip pazarda ekonomik anlamda değerlendirmelerini isteyen Arslan; “Temennimiz, inşallah umduğumuz gibi buranın büyüyerek, artarak, gelişerek devam etmesidir. Tabi ki ilk olması sebebiyle yeterli olmaya bilir, yeterli insanlar bulmakta zorlanabiliriz ama biraz sabırlı olmak lazım. Ben birkaç hafta içerisinde buranın son derece verimli bir şekilde Pazar haline geleceğine de inanıyorum. Önemli olan kadınlarımızın verdikleri katma değeri ekonomik olarak geri dönüştürebilmeleri ve ailelerinin ekonomisine katkı sunmalarıdır. Bu Pazar o manada çok önemli bir vazife icra edecektir. Her Cumartesi günleri Pazar açılacak. Pazarda stant açan veya Pazara gelmek isteyen kadınlarımızdan hiçbir şekilde ücret talep etmeyeceğiz. Tamamıyla yerleri kendilerine ücretsiz olarak tahsis edeceğiz. Önemli olan evlerin, ailelerinin ekonomisine katkı sunabilmeleridir” diye konuştu.



Pazar açılışı edilen duaların ardından sona erdi.

