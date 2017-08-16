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Çok yaşa Mehmet Amca!

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi’nde yaşamını sürdüren Mehmet Güven kendi imkânlarıyla huzurevine fizik tedavi merkezi kurdurarak arkadaşlarının hizmetine sundu. 

Çok yaşa Mehmet Amca!

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi’nde yaşamını sürdüren Mehmet Güven kendi imkânlarıyla huzurevine fizik tedavi merkezi kurdurarak arkadaşlarının hizmetine sundu. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Çok yaşa Mehmet Amca!

Huzurevi sakinlerinden Kızılcahamamlı astsubay emeklisi Mehmet Güven(80) yaşadığı huzurevine 55 bin TL bağışta bulunarak fizik tedavi merkezi kurdurdu.
Alparslan Türkeş Huzurevi içerisinde hizmete giren fizik tedavi merkezinin açılışına Vali Yardımcısı Salih Altun, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Abdullah Neşeli, huzurevi sakinleri ve personeli katıldı.
“DEVLET EKMEĞİYLE BÜYÜDÜM”
Ankara Kızılcahamamlı olduğunu söyleyen Mehmet Güven, “Devlet ekmeğiyle büyümüş birisiyim. Canım devlete feda olsun bu yaptıklarımız önemli değil” dedi.
Astsubay emeklisi olduğunu söyleyen Mehmet Güven, “Devlet terbiyesi görmüş birisiyim. Canım devletime feda olsun. Para pul önemli değil, yaptığımız önemli değil. Daha fazlasını yapmaya hazırız” diye konuştu.
Mehmet Güven, gençlere örnek olacak cümleler de kullanarak “Topluma ve devlete faydalı olmak zorundayız. Her şeyi devletimizden ve kurumlarımızdan beklemek zorunda değiliz” dedi.
Huzurevi sakinlerinden Mehmet Güven, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başta olmak üzere Vali Yardımcısı Salih Altun ve tüm idarecilere de ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Mehmet Güven, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a da seslenerek, “Arzumuz devlet büyüklerimizi arada bir de olsa burada görmek ve onlarla birlikte bir bardak çay içmektir. Teşriflerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
“EVLAT SICAKLIĞI”
Törene katılan Vali Yardımcısı Salih Altun huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek evlat sıcaklığında sohbetler gerçekleştirdi.
Mehmet Güven’e yaptığı bağış ve destekten dolayı teşekkür eden Vali Yardımcısı Altun, “Huzurevlerinde huzurun ve mutluluğun hakim olduğunu hep birlikte görüyoruz. Mehmet Güven buraya katkı sunarken, burayı ne kadar benimseyip, ne kadar hoş bir hayat geçirdiğini de anlayabiliyoruz” dedi.
Huzurevinde peyzaj çalışması da gerçekleşeceğini bildiren Vali Yardımcısı Salih Altun, “Biz millet olarak yaşlıya saygıyı şiar edinen bir milletiz. Devletimiz de bu noktada korunma ve sosyal ihtiyacı olan vatandaşımıza seferber olmuş durumda. Peyzaj çalışmaları da tamamlandıktan sonra çok güzel bir huzurevi olacak burası” diye konuştu.
Haber:Mustafa TEKER


 

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