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Çin zulmüne sessiz kalmadılar

YOZGAT Sivil İnsiyatif Platformu Çin tarafından Doğu Türkistan’daki Müslümanlara uygulanan zulme sessiz kalmadı.

Çin zulmüne sessiz kalmadılar

YOZGAT Sivil İnsiyatif Platformu Çin tarafından Doğu Türkistan’daki Müslümanlara uygulanan zulme sessiz kalmadı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Çin zulmüne sessiz kalmadılar

Sivil İnsiyatif Platformu daha önce olduğu gibi yine meydanlara inerek katil Çin Devleti’nin Uygur Türkü Müslümanlara uyguladığı zulmü Cumhuriyet Alanı’nda kınadı. Platform adına açıklama yapan Kenan Şerefli, Doğu Türkistanlıların gözü ve kulağının Türkiye’de olduğunu, Türkiyelilerden başka acılarını sona erdirmek isteyen başka kimse olmadığını belirtti. Kenan Şerefli, “Bunun için Komünist dikta yönetimini uyguladığı asimilasyon politikalarından vazgeçirmek için gerekli diplomatik adımlar atılmalıdır” dedi. Şerefli, 28 toplama kampında tutulan 1 milyondan fazla Uygurlu Müslümanın ideolojik programlarla, kültürel, dini ve etnik yönden asimile edildiğini hatırlatan Şerefli, “Kampların dışında kalanlar ise, evlerine yerleştirilen ve birlikte yaşamak zorunda bırakıldıkları Çinli erkekler üzerinden baskı görüyor” şeklinde konuştu. Doğu Türkistan üzerinde baskılar her geçen gün artarken, yaşanan zulümlerin Birleşmiş Milletler gündemine bile giremediğini, 10 Aralık’ın BM’ye göre İnsan Hakları Günü olduğunu, lakin Müslüman toplumlara gelince bu günün unutulduğunun altını çizen Şerefli, “Buradan bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Çin Zulmüne Sessiz Kalmadılar
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