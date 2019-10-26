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Çeşme açılışı yaptılar

ANKARA’da 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı durarak şehit düşen Yozgatlı Celalettin İbiş anısına köyünde çeşme yaptırıldı.

Çeşme açılışı yaptılar

ANKARA’da 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı durarak şehit düşen Yozgatlı Celalettin İbiş anısına köyünde çeşme yaptırıldı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Çeşme açılışı yaptılar

Genel Kurmay Başkanlığı önünde darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit olan 53 yaşındaki Celalettin İbiş anısına yaptırılan çeşmenin açılışına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Müftüsü Salih Sezik ve köylüler katıldı.
Merkeze bağlı İşleğen Köyünde ki çeşme açılışında konuşan Vali Kadir Çakır, “Celalettin İbiş, 15 Temmuz şehitleri ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek üzere seve seve canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimizi de hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler dilerim” dedi.
Şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından çeşmenin açılış yapıldı. Vali Kadir Çakır, çeşmenin yapımında başta 15 Temmuz şehidimizin ailesi olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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