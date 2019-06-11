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ÇAMLIK KONUŞULDU

TÜRKİYE’nin ilk Milli Parkı Yozgat Çamlığında, Bayram ve özel günlerdeki genel uygulamaların dışına çıkılarak, çamlar altında serinlemek, vakit geçirmek isteyen vatandaşlara ‘yasak’ konulmasına karşın, Orman çalışanlarının yakınlarıyla birlikte  ‘yasak’ denilen bölgede ateş yakıp, piknik yapması Yozgat İl Genel Meclisi tarafından gündeme alınıp, tartışıldı.

ÇAMLIK KONUŞULDU

TÜRKİYE’nin ilk Milli Parkı Yozgat Çamlığında, Bayram ve özel günlerdeki genel uygulamaların dışına çıkılarak, çamlar altında serinlemek, vakit geçirmek isteyen vatandaşlara ‘yasak’ konulmasına karşın, Orman çalışanlarının yakınlarıyla birlikte  ‘yasak’ denilen bölgede ateş yakıp, piknik yapması Yozgat İl Genel Meclisi tarafından gündeme alınıp, tartışıldı.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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ÇAMLIK KONUŞULDU

Yozgat İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumun son bölümünde Yozgat Çamlık Milli Parkı gündeme geldi. MHP Grup Başkanı Ümüt Şahbaz, çamlığın bazı bölümlerinin bayram süresince Yozgatlı vatandaşlara kapatıldığını, bu duruma şahit olan bazı gazetecilerin de konuyu dile getirdiğini hatırlattı. MHP’li Ümüt Şahbaz, vatandaşa kısıtlanan alanlarda kurum müdürü ve yakınlarının piknik yaptığını, bu durumun Yozgatlıların tepkisini çektiğini anlatarak, “Medyaya bu konuda böyle bir iddia yansımıştır. Bazı hemşerilerimizin de konuyla ilgili tepkilerine şahit oldum. Meclis olarak bu konuyu araştırmanızı talep ediyorum” dedi.
Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İsken Nazlı da, konuyu araştıracaklarını belirterek, Çamlık’ta vatandaşların kurallara uyması, görevlilerin de konulan kurallara riayet etmesi, keyfi uygulamalar yapılmaması gerektiğine dikkat çekerek, konunun takipçisi olacağını ifade etti. Çamlıkta vatandaşların oturmasına müsaade edilmeyen alanlarda kurum görevlilerinin mangal ateşi yakarak aileleriyle piknik yapması vatandaşların tepkisini çekmişti. Mangal yapan görevliler çamlıkta sadece oturup hava almak isteyen vatandaşları kent parka yönlendirmeleri ise tatil için memleketlerine gelen Yozgatlı vatandaşların tepkisine neden olmuştu.
 

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KyS 2019-06-11 08:35:01

peki çamlığın girişindeki villalarda kim yaşıyor?

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