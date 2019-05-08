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Çadırda iftar keyfi

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca belediye meydanında vatandaşlara hizmet verecek olan iftar çadırları kurulup, ilk iftar da yapıldı.

Çadırda iftar keyfi

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca belediye meydanında vatandaşlara hizmet verecek olan iftar çadırları kurulup, ilk iftar da yapıldı.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Çadırda iftar keyfi

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşma ayı olduğunu bildiren Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ‘’Ramazan ayında dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkânı olmayan vatandaşlarımızın faydalanması için 400 kişinin rahatlıkla iftar yapabileceği iftar çadırlarımızı belediye meydanında hizmete sunduk. İlçemizde ki yardımlaşma ve dayanışma kültürünü arttırmak için bir ay boyunca misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp, vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayının ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızı iftar soframıza bekliyorum’’ dedi.

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