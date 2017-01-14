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Buz mu, lastik mi?

14 Ocak 2017 Cumartesi 05:57
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Yozgat’ta önceki akşam bir otobüs, bir traktör ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası polis, otobüs lastiklerinin kış olmadığını etmesi akıllara ihmal sorularını getirdi.

Buz mu, lastik mi?
Yozgat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün önce aydınlatma direğine, ardından da park halindeki araçlara çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.  Kaza, Perşembe akşamı saat 19.30 sıralarında E-88 karayolu Yozgat şehir geçişinde meydana geldi. Sivas'ta bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek için yola çıkanları taşıyan Hüseyin Zeyrek yönetimindeki 06 DB 5669 plakalı otobüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Önce aydınlatma direğine, ardından da park halindeki traktör ile iki otomobile çarpan otobüsteki 27 kişiden 4'ü, hafif yaralandı. Ambulanslarla Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara, ayakta müdahale edildi. Trafik ekipleri, devrilen aydınlatma direğindeki elektrik kaçağı nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı.
OTOBÜSTEKİ  YAZLIK LASTİK
Kaza sonrası kaza yerinden çekilen otobüsün lastiklerini inceleyen trafik polisleri otobüste kar lastiği bulunmadığını tespit etti. Otobüs şoförü ve polisler arasında şu ilginç diyalog yaşandı:
 - Polis: Bu lastikler yazlık
- Otobüs şoförü: Ya cam gibi buz var cam gibi
- Polis: Kar tipi değil bu lastikler.
 -Otobüs şoförü: Dişlerine bak dişleri var.
- Polis: Kar tipi değil tartışmaya gerek yok
- Otobüs şoförü: Bir tane de lastik yedeğim var biz dişlerine bakar alırız.
-Polis: Tamam abi sen öyle bak
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