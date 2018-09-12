Bozkırın çobanları

Son yıllarda hızla göç veren, hayvancılık konusunda potansiyel kaybına uğrayan Yozgat’ın kırsallarında çobanlar sürülerini otlatmaya devam ediyor. Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerinden olmasına karşın, tarımsal üretimde geri kalan, hayvan potansiyeli geçmişe göre azalan Yozgat’ta, çobanlar köylerin sürülerini yaylalarda besliyor. Kış öncesi hayvanları meralık alanlarda yaymaya devam eden çobanların çoğu, köylerin orta yaş ve ihtiyarlarından oluşuyor. Köylerdeki genç nüfusun büyük kentlere göçmesiyle, Yozgat yöresinde çoban sıkıntısı yaşandığı da belirtildi. Köylüler, bazı yörelerde Afganistan uyruklu kişilerin çobanlık yaptığını söyledi. Çobanlık mesleğini Afganistan uyrukluların hakkıyla yerine getirdiğini ifade eden köylü vatandaşlar, “Köyümüzde genç kalmadı, sürüler de geçmişe göre azaldı. Hal böyle olunca bazı köylüler Afgan uyruklu çobanlarla anlaştılar” diye konuştu. Bozkırda hayvan otlatan çobanlara her dönem olduğu gibi yine Sivas’ın meşhur Kangal köpekleri yoldaşlık ediyor.

