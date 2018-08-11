Böcek Uyarısı!

Çiğdemli kasabasında çok zehirli olduğu iddia edilen sarıkız örümceğinin, beldenin kırsal kesimlerinde ortaya çıktığını söyleyen bazı belde sakinleri, vatandaşları böcekten uzak durulması konusunda uyardı. Sarıkız örümceği olarak bilinen böcek türünün çok zehirli ve tehlikeli olduğunu belirten yöre sakinleri, böcekle elle temas edilmesi veya böceğin ısırması durumunda, ısırılan bölgenin çürüdüğü ve parçalandığı uyarısı yapıldı. Genellikle kurak yerleri seven sarıkız örümceğinin et ile beslenen bir tür olduğu için insan sağlığı açısından da bazı riskler oluşturduğuna dikkat çekilirken, Çiğdemli sakinleri, özellikle çiftçilerin ve yörede piknik yapan vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini bildirdiler.