BiSiKLETLER YOLDA

Belediye Başkanı Kazım Arslan, 80 adet bisikletin 5 farklı noktada bulunan bisiklet terminallerinde kullanıma sunulacağını söyledi. Şehir bisikletlerinin 1 ay içerisinde hizmete gireceğini aktaran Başkan Arslan, “Çemsan bölgesi, yeni yapılan Yozgat Park mevkii, Cumhuriyet Alanı, otobüs terminali ve kent parkta bisiklet duraklarımız olacak” dedi.

Bisikletlerin tüm Türkiye’de olduğu gibi Kent Kart veya kredi kartı ile kullanılabileceğini bildiren Arslan, “Bisikleti alıp kullananı bilmek açısından sistem böyle işliyor. İhtiyacı bittiğinde ise herhangi 5 istasyondan birisine bisikleti bırakabiliyor” şeklinde konuştu.

Dünyada bisikletin şehir içi ulaşımın asli unsurları arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Arslan, “Bisiklet sadece keyfi kullanılmayan bir araç. O yüzden şehrimizde de yaygınlaşmasını istiyoruz. İhtiyaç ve talebe göre bisiklet sayısını artıracağız. Coğrafi yapımız pek uygun olmasa da bisiklet kullanmak mümkündür” diye konuştu.