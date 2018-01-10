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Bir ölü, iki yaralı...

SORGUN ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sis nedeniyle yolu görmekte zorlanan sürücülerin otomobille şafak şafağa çarpıştı, üniversite öğrencisi bir kız yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Bir ölü, iki yaralı...

SORGUN ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sis nedeniyle yolu görmekte zorlanan sürücülerin otomobille şafak şafağa çarpıştı, üniversite öğrencisi bir kız yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Bir ölü, iki yaralı...

Edinilen bilgilere göre, kaza Sorgun ilçesi Karalık köyü yolunda meydana geldi.
Sabit Yiğit yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen İhsan Alpaslan yönetimindeki otomobil, sis nedeniyle sürücülerin birbirlerini fark edemeyince çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 19 yaşındaki sürücü Sabit Yiğit’in Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Fadik Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ise yaralandı.

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