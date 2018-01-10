Bir ölü, iki yaralı...

Edinilen bilgilere göre, kaza Sorgun ilçesi Karalık köyü yolunda meydana geldi.
Sabit Yiğit yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen İhsan Alpaslan yönetimindeki otomobil, sis nedeniyle sürücülerin birbirlerini fark edemeyince çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 19 yaşındaki sürücü Sabit Yiğit’in Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Fadik Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Sorgun ilçesi Karalık köyü yolunda meydana geldi.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol