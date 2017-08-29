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Bıçakçılar mesaide

Yaklaşan kurban bayramı öncesi bıçakçıların yoğun mesaisi başladı.

Bıçakçılar mesaide

Yaklaşan kurban bayramı öncesi bıçakçıların yoğun mesaisi başladı.

29 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Bıçakçılar mesaide

Kurban bayramı öncesi sokaklarda tezgah açan seyyar bıçakçılar da sokak aralarında bıçak bilemeye başladı.
Kurban bayramı öncesi vatandaşlar bıçaklarını biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu.
Seyyar bileyicilerin arttığı bayram öncesi, usta bıçakçılardan da uyarı geldi.
Bıçakçılığın bir meslek ve zanaat olduğuna vurgu yapan bıçakçı esnafı, bayram öncesi seyyar tezgahlarda bilenen bıçakların bıçaklara zarar verdiğini savundu.
Yılın belli dönemlerinden ziyade, her döneminde bıçakçılık yapan esnafın bu işi yapması gerektiğini söyleyen Yozgatlı bıçakçılar, bileme işinden anlamayan isimlere bu işlemi yaptırmaları durumunda bıçağın tam tersi köreleceğini söylediler.
Bıçak bileyen esnaf ise bıçakları 3 liradan bilediklerini bildirdi.
Bıçak satışı yapan esnaf ise kurbanlık hayvanın canını acıtmamak, yaralanmalara sebebiyet vermemek adına çin malı olmayan yeni bir bıçak almanın daha doğru olacağı uyarısını yaptı.

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